Бывший депутат Госдумы, актриса Мария Кожевникова в своем Twitter выступила с предложением о запрете компьютерных игр детям, не достигшим 18-летнего возраста, .
"И пусть в меня полетят камни, но я бы законодательно реально запретила играть в игры детям не достигшим 18-летия, посмотрите сколько убийств, они не отличают реальности", — написала Кожевникова.
Такое заявление Кожевникова сделала в связи с убийством студентки университета нефти и газа им. И.М. Губкина, которое произошло в Москве в ночь на вторник, 1 мая. С целью ограбления 15-летний школьник напал на 21-летнюю студентку, нанеся ей многочисленные удары ножом. Сообщалось, что мальчик является заядлым геймером, и после того, как он повторил сцену из компьютерной игры, спокойно пошел играть дальше.
И пусть в меня полетят камни, но Я бы законодательно реально запретила играть в игры детям не достигшим 18 летия, посмотрите сколько убийств, они не отличают реальности https://t.co/8Q7SVUDC5f— Мария Кожевникова (@makozhevnikova) May 1, 2018
Комментарии
И тетрис? И пасьянсы? И даже (о май гад!) судоку???
А за нарушение закона, какое наказание несовершеннолетним? В угол ставить или ремня? И самое главное, кто будет следить за исполнением закона?
Понаберут с улицы...
Как-то после 18 лет играть в игрушечки, в общем-то, поздновато...
Убил ножом, следовательно надо запретить кухню и готовить. Пусть люди питаются в ресторанах
В общем-то и с кино давно нужно порядок наводить. Посмотрев голливудские боевики детишки думаю что человек после нескольких ударов ломом по голове ещё может бегать и драться. И есть не один десяток уголовных дел когда подростки "убивать не хотели, ударили всего несколько раз гантелей по голове". Да боюсь что сломать многомиллиардные бизнесы просто так не получится. Да и выросло уже поколение игро- и кино-манов, готовых жизнь положить за фильмы и игры.