Украинские пограничники изъяли у гражданина России самовар 1870 года изготовления, сообщает RT со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
"Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы при оформлении автомобиля Mitsubishi российской регистрации зафиксировали в багажном отделении старинный самовар 1870 изготовления", — говорится в сообщении украинского ведомства.
Самовар был изъят и направлен на экспертизу по установлению исторической и культурной ценности.
Также были найдены пять церковных книг, датированных 1900 годом.
Отмечается, что гражданин России направлялся на выезд из Украины.
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