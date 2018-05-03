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Алтайский край в четверг, 3 мая, живет в режиме штормового предупреждения – в регионе ожидаются шквалистый ветер и сильные осадки.
Согласно данным алтайского ЦГМС, в утренние часы в крае возможен мокрый снег. Минувшей ночью температуры воздуха опускались до отрицательных значений.
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Днем ожидаются дожди, местами сильные. Также не исключаются гололедные явления, усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Дневные температуры воздуха составят +8…+13 градусов.
В Барнауле будет преимущественно без осадков. Днем в краевой столице +11...+13 градусов. Ветер западный, 9-14 метров в секунду.
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