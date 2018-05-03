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Движение по участку федеральной автодороги "Чуйский тракт" ограничат в селе Майма утром 9 мая, сообщает Упрдор "Алтай".
"9 мая 2018 года с 09:30 до 11:30 участок автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в селе Майма Республики Алтай будет закрыт для движения автомобильного транспорта.
Ограничения вводятся от улицы Ленина, 5 до улицы Ленина, 15а в связи с проведением на Мемориале Славы торжественного митинга, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", — информируют дорожники.
В итоге проезд будет организован по объездному пути — км 440+211 а/д Р-256 "Чуйский тракт" (Разъезд) – улица Алтайская (село Майма) – улица Энергетиков (село Майма) – км 444+535 а/д Р-256 "Чуйский тракт" (село Карлушка), а также по улицам села Майма: км 440+211 а/д Р-256 "Чуйский тракт" (Разъезд) – Алтайская – Майская – Папардэ – Олимпийский переулок – Мира – км 440+660 а/д Р-256 "Чуйский тракт".
Регулировку движения будет осуществлять полиция. У автомобилистов просят прощения за вероятные неудобства.
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