Первый посетитель сочинского билетного центра ЧМ-2018 ушел без билета

1 мая в Сочи начали продавать билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года, однако билеты были не всех категорий, да и в другие города, передает ТАСС.
Сообщается, что ко времени открытия билетного центра у него собралось около сотни человек. Сотрудница центра предупредила, что внутрь заходить можно только по пять человек.
Первый посетитель вышел оттуда без билета. "Мне предложили билеты только на матчи в Волгограде и Саранске, но я не смогу поехать туда. Тем более, что билеты остались только первой категории", — рассказал мужчина.
После этого большая часть желающих приобщиться к спортивному мероприятию вынуждена была покинуть билетный центр.
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