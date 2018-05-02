167 санитаров НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медцентра РАН прошлым летом были переведены на должности уборщиков, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Как отмечается, сделано это было предусмотрительно, чтобы не повышать сотрудникам зарплату согласно указу президента РФ "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
"При этом фактически работники продолжали исполнять трудовые функции санитаров", — говорится в сообщении прокуратуры.
В результате "махинации" 167 сотрудников НИИ кардиологии не попали в категорию младшего медицинского персонала, которой в текущем году должны были повысить заработную плату.
Прокуратура оштрафовала учреждение и виновное должностное лицо.
Между тем, вопрос перевода уборщиков обратно в санитары не рассматривается, так как они добровольно согласились на изменение условий договора.
Комментарии
Вот она - реализация вовановских обещалок
Наших правителей назначить бы уборщиками. И зарплату соответствующую.