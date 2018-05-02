В Барнауле на старом мосту сломался автомобиль, в результате образовалась большая пробка в сторону города, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки" движение на участке происходит со скоростью около 10 км\ч. На какое-то время также образовалась пробка и по направлению из города. Обе пробки были примерно в один километр.
Как сообщалось ранее, аварийный старый мост через Обь в Барнауле могут закрыть уже в этом мае.
Комментарии
высавить счёт "поломашке" за пробку что бы следил за жоповозкой