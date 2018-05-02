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Видео пожара на Докучаевском рынке в Барнауле, где горели одежда и обувь

, ИА "Амител"
По словам очевидцев, здесь загорелся склад с вещами

Фото: кадр из видео

В Сети появилось видео пожара, который произошел во вторник, 1 мая, на рынке Докучаево, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

По словам очевидцев, загорелся склад с вещами и обувью. О пострадавших не сообщается.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

2.05.2018 16:19
- гость -

Сложно представить как радовались рабочие фабрик и заводов, насмотревшись еще с утра советских фильмов.

0  0
2.05.2018 16:24
- гость -

А кража то была?

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