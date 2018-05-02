Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков объявил о своем решении не участвовать в предстоящих выборах главы организации, пишет газета "Спорт-Экспресс".
Такое решение Жуков объяснил тем, что теперь он сильно загружен в Госдуме (с 2011 года Жуков также является первым заместителем председателя нижней палаты российского парламента).
"В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте, очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе", — говорится в заявлении Жукова.
Говоря о совмещении Жуков подчеркнул, что у него сейчас "такой возможности нет".
"Поэтому, взвесив все "за" и "против", я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР", — объявил руководитель Олимпийского комитета России.
Комментарии
А мутка как свои дни волочит ???