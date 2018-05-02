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Годом изобретательства предлагают объявить 2020 год в России

, ИА "Амител"
По мнению инициаторов, это должно послужить популяризации изобретательской деятельности среди молодежи

Фото: akunb.altlib.ru

Российские изобретатели планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой объявить 2020 год Годом интеллектуальной собственности и изобретательства, сообщает RT.

Председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко рассказал, что инициатива была озвучена и поддержана сообществом новаторов на первом общероссийском совещании патентных поверенных, прошедшем при поддержке Минобрнауки и Роспатента 26 апреля.

Авторы инициативы считают, что мероприятия, приуроченные к Году интеллектуальной собственности и изобретательства, должны привлечь внимание к проблемам разработки и внедрения новых технологий.

Также, по их мнению, это должно послужить популяризации изобретательской деятельности среди молодежи. Кроме того, это позволит проработать вопросы защиты российской интеллектуальной собственности на внешних рынках.

Ранее Путин поддержал предложение председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина объявить 2019 год Годом театра.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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