Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Москве по адресам, где расположен Верховный суд РФ и городская клиническая больница №83, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
"Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили по адресам: Ореховый бульвар, 28 (ГКБ номер 83), Поварская улица, д. 15, стр. 1 (Верховный суд РФ)", — сказал собеседник агентства.
Людей эвакуировали из учреждений. Однако сообщения об угрозе взрыва по московским адресам оказались ложными, сообщил источник агентства.
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