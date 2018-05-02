Около одного миллиарда человек на Земле не имеют доступа к электричеству, сообщает LIFE со ссылкой на доклад Всемирного банка, опубликованный 2 мая.
Наиболее проблемными регионами являются страны Африки, которые расположены к югу от Сахары, а также страны Центральной и Южной Азии.
С 2010 года наблюдается увеличение числа людей, получивших доступ к электроэнергии. По оценкам экспертов, если темпы сохранятся, то к 2030 году без электричества будет жить около 674 миллионов человек.
Отмечается, что власти Индии ежегодно предоставляют доступ к электричеству 30 миллионам своих жителей. В документе подчеркивается, что этот показатель больше, чем у любой другой страны мира.
Также отмечается, что десятки миллионов людей пользуются электричеством, полученным с помощью домашних систем на солнечной энергии или мини-энергосетям. Однако они проживают только в тех странах, где развивается альтернативная энергетика.
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