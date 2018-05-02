Екатеринбургская епархия завела во "ВКонтакте" аккаунт расстрелянной царской семьи, сообщает URA.RU.
Аккаунт, рассказывающий о тех жутких событиях, был создан по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Пресс-служба епархии отмечает, что проект реализован в память о событиях 100-летней давности.
На странице царской семьи публикуются выдержки из дневников бывшего императора Николая II, его жены и детей.
Публикации начинаются с 30 апреля — дня их прибытия в Екатеринбург. Сообщается, что приезд стал финальным этапом жизни императора, закончившейся расстрелом в подвале Ипатьевского дома.
"Разместились след. образом: Аликс, Мария и я втроем в спальне, уборная общая, в столовой — Н. Демидова, в зале — Боткин, Чемодуров и Седнев. Около подъезда комната кар. офицера. Караул помещался в двух комнатах около столовой. Чтобы идти в ванную и WC, нужно было проходить мимо часового у дверей кар. помещения. Вокруг дома построен очень высокий досчатый забор в двух саженях от окон; там стояла цепь часовых, в садике тоже", — рассказывается в дневнике.
Комментарии
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