Российские туристы предотвратили осквернение мемориала советским воинам-освободителям в центре Вены, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.
По словам россиян, они отдыхали на площади Шварценбергплатц около монумента. После 22.20 территорию памятника покинули полицейские, к нему подошли двое молодых людей с бутылками с черной жидкостью. Пришлось прогнать злоумышленников.
"Российские туристы предотвратили осквернение памятника в центре Вены вечером 1 мая. Они обратились с этой информацией в посольство", — сообщили в дипмиссии.
Также дипломаты рассказали, что данные были переданы в полицию Вены с указанием на необходимость установки видеокамеры около памятника
Отмечается, что данный мемориал уже дважды оскверняли в 2018 году — в ночь на 10 января и 6 марта. Аналогичный инцидент происходил и в январе 2017 года. Посольство России в Австрии неоднократно обращалось к местным властям с просьбой организовать видеонаблюдение у мемориала.
Комментарии
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