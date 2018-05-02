Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО во вторник, 1 мая, вошли в Черное море, сообщает RT со ссылкой на СМИ.
Отмечается, что флагманом соединения является британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37). Также в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492) и ВМС Германии FGS Bayern (F217).
Также, как сообщается в Twitter союзного морского командования, к группе кораблей присоединились болгарский и румынский фрегаты.
Standing #NATO Maritime Group 2 entered the #BlackSea yesterday and welcomed two new members to the group — 🇷🇴Romanian Frigate ROS Regele Ferdinand and 🇧🇬Bulgarian frigate BGS Drazki | #WelcomeAboard pic.twitter.com/XHs8viZhwh— NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) May 2, 2018
Ранее замминистра обороны Анатолий Петренко сообщил, что в ведомстве не возражают против присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе.
Также сообщалось, что НАТО усиливает свою группировку в черноморском регионе. Для этого альянс направил для патрулирования района несколько многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon. По словам представителей пресс-центра Королевских воздушных сил Британии, перед военными летчиками поставили задачу бороться с "потенциальной агрессией", которая "исходит от России".
Комментарии
Ранее в Минобороны заявили, что не возражают против присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе...
кто бы её спрашивал ???
в Минобороны заявили, что не возражают против присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе
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Так у вас и спрашивать никто не будет.
3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://viksclick.online/public/8965713741532422