Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО во вторник, 1 мая, вошли в Черное море, сообщает RT со ссылкой на СМИ.

Отмечается, что флагманом соединения является британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37). Также в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492) и ВМС Германии FGS Bayern (F217).

Также, как сообщается в Twitter союзного морского командования, к группе кораблей присоединились болгарский и румынский фрегаты.

Standing #NATO Maritime Group 2 entered the #BlackSea yesterday and welcomed two new members to the group — 🇷🇴Romanian Frigate ROS Regele Ferdinand and 🇧🇬Bulgarian frigate BGS Drazki | #WelcomeAboard pic.twitter.com/XHs8viZhwh