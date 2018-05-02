Дети сожгли квартиру в деревянном бараке в Камне-на-Оби

В Камне-на-Оби дети забрались в квартиру в деревянном многоквартирном доме и подожгли помещение, пишут "Каменские известия".
Как сообщается, два брата возрастом 6-7 лет забрались в заброшенную квартиру в деревянном 10-квартирном бараке, где подожгли мебель и книги и убежали.
"В квартире никто не жил, досками были заколочены окна. Однако в помещении имелась мебель, книги, постельные принадлежности и другие предметы быта", — пояснил начальник 8-го ОФПС Александр Жарков.
Проживающий в этом доме мужчина, увидев дым, вызвал пожарных.
Огонь повредил потолочное перекрытие и вышел на чердак. Возникла угроза возгорания соседних квартир, но огонь был вовремя локализован.
Отмечается, что смежные квартиры серьезно пострадали — они практически полностью пролиты водой и требуют ремонта.
Личности детей установлены. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. Сотрудники полиции в присутствии родителей провели беседу с мальчиками.
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