Легкие курильщика и здорового человека показали на видео медики

Медсестра Аманда Эллер из Северной Каролины сняла видео, наглядно демонстрирующие воздействие курения на легкие, пишут "Известия" со ссылкой на издание Metro.
С помощью специального аппарата показывают, как работают легкие здорового человека и легкие болевшего раком курильщика, употреблявшего по пачке сигарет ежедневно в течение 20 лет.
На кадрах видно, как изменила цвет ткань легких курильщика и потеряла свою эластичность. Кроме того, значительно уменьшился объем кислорода, который эти легкие способны вместить, удержать и усвоить.
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