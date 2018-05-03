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Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) расширил накануне, 2 мая, санкции в отношении российских юридических и физических лиц. В частности, Совбез синхронизировал санкции со списком Минфина Соединенных Штатов, опубликованным 6 апреля, а также продлил действие ограничительных мер, которые были введены в предыдущие годы, пишет ТАСС.
Кроме этого, санкции введены в отношении лиц, которые "причастны к информационной и киберагрессии" против Украины, к "противоправным действиям против украинцев, которые незаконно удерживаются в России", а также против депутатов Госдумы и членов Совфеда.
"Санкции вводятся по инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц", — цитирует агентство сообщение пресс-службы Совбеза Украины.
На данный момент нет списка лиц и компаний, в отношении которых введены ограничения.
В выступлении перед началом заседания СНБО украинский лидер Петр Порошенко сообщал, что Украина таким образом скоординирует новые санкции со списком Министерства финансов США, связанные "как с использованием химического оружия в центре Европы, в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма".
Напомним, 6 апреля американские власти ввели ограничения в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". В черный список были включены глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
Украина уже ввела санкции против 1228 физических и 468 юридических лиц, среди которых были российские чиновники, политики, руководители предприятий, журналисты. Страна также ввела санкции в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли, ряда российских СМИ.
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