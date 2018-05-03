Фото: garmokiste.com
Заторы в семь баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в четверг, 3 мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Так, наиболее сложная обстановка наблюдается на проспектах Строителей, а также Ленина, где пробка растянулась от улицы Северо-Западной до площади Октября. Скорость движения на данном участке не превышает 5-7 километров в час.
Кроме этого, заторы наблюдаются на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой, ул. Попова — Павловский тракт, на отрезках последнего в районе перекрестка с улицей Просторной и после кольцевого пересечения, а также на улицах Советской Армии и Кутузова.
На карте отмечено, что на улице Антона Петрова в районе перекрестка с Островского ведутся дорожные работы.
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