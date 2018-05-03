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По словам ведущих генетиков из Genome Project, через десять лет возможно создание клеток, которые будут неуязвимы к вирусам, раку, старению, радиации и замерзанию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Stat.
Специалисты подкрепляют заявления опытом над клеткой бактерии кишечной палочки: над ее геномом было проделано 321 изменение, в результате чего клетка стала невосприимчива к вирусам. Но, подчеркивают ученые, чтобы перепрограммировать геном растения или млекопитающего, потребуется больше усилий.
"Перепрограммирование каждого белка в человеческом гене, например, потребует 400 тысяч изменений", — цитирует агентство слова профессора Гарвардской медицинской школы Джорда Черча. Он отметил, что из 20 тысяч человеческих генов необходимо удалить лишние единицы генетического кода (кодоны).
При этом генетики уверены, что желаемых результатов можно добиться уже через десять лет. По их словам, гены людей можно будет запрограммировать так, чтобы они стали невосприимчивыми к радиации, старению и холоду, а также намного сократить риск возникновения рака.
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