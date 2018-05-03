Фото: vk.com/barneos22
Серьезная авария произошла утром в четверг, 3 мая, в Барнауле за селом Лебяжье, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Лобовое ДТП за с. Лебяжье. Две легковушки. По словам очевидцев, есть пострадавшие, в том числе грудной ребёнок, который находился в "люльке" (момент на фото — режут ремни, удерживающие люльку). На обочине двое мужчин, один из них в сознании. Водитель такси зажат. Работают спасатели и врачи", — отмечает автор заметки.
На месте работают сразу несколько карет скорой помощи, включая детскую реанимацию.
В городской ГИБДД подтвердили факт ДТП, отметив, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности аварии будут позже.
Комментарии
Знаем этого таксиста, вроде всегда нормально возил и вдруг такая авария.