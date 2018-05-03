Четверг, 3 Май, 11:17

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 62
€ 75,21
542307
10°
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

"Водитель зажат, режут ремни": жесткое лобовое ДТП произошло в Барнауле

, ИА "Амител"
По данным очевидцев, в результате аварии пострадал маленький ребенок

Фото: vk.com/barneos22

Серьезная авария произошла утром в четверг, 3 мая, в Барнауле за селом Лебяжье, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.

"Лобовое ДТП за с. Лебяжье. Две легковушки. По словам очевидцев, есть пострадавшие, в том числе грудной ребёнок, который находился в "люльке" (момент на фото — режут ремни, удерживающие люльку). На обочине двое мужчин, один из них в сознании. Водитель такси зажат. Работают спасатели и врачи", — отмечает автор заметки.

На месте работают сразу несколько карет скорой помощи, включая детскую реанимацию.

В городской ГИБДД подтвердили факт ДТП, отметив, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности аварии будут позже.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

3.05.2018 11:11
Добрая кошка

Знаем этого таксиста, вроде всегда нормально возил и вдруг такая авария.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
11:14
Когда в Барнауле отключат отопление 0
11:02
Когда и как пройдет четвертая инаугурация Владимира Путина 1
11:00
"Иванушки Интернешнл" выступят в Барнауле на ТЭЦ-3 СГК 4
10:51
Сильный пожар произошел в барнаульском парке "Юбилейный" 2
10:40
Сколько дней в России будут отдыхать на 9 мая в 2018 году 2
10:36
Штормовой ветер оставил более 25 тысяч жителей Приморья без света 0
10:30
В Алтайском крае пройдет Международный инженерный чемпионат "CASE-IN" 0
10:22
Инаугурация Путина может пройти без проезда президентского кортежа 5
10:13
Игравшие со спичками дети сожгли квартиру в Камне-на-Оби 0
10:07
Компании из Барнаула не доверили проектировать ледовую арену в Новосибирске 7
10:01
Блондинка с голубыми глазами пропала без вести в Барнауле 0
10:00
Маленькой Полине из Барнаула нужна помощь 2
09:51
Все девять членов экипажа погибли при крушении военного самолета в США 2
09:33
От весны не осталось и следа: юг Алтайского края засыпало снегом 0
09:30
Акция на теплицы от "Агронома": садоводы сами выберут условия 0
09:22
Конгрессмены попросили Нобелевский комитет удостоить Трампа премии мира 4
09:12
"Водитель зажат, режут ремни": жесткое лобовое ДТП произошло в Барнауле 1
09:04
Загоревшийся жилой дом в Новоалтайске тушили 14 человек 0
09:00
Садовая ярмарка LAVKA откроется в Барнауле 5 мая 0
08:56
Ученые рассказали, через сколько лет люди победят рак и старение 1
08:43
Короткая рабочая неделя началась в Барнауле с семибалльных пробок 0
08:30
"Ростелеком" в Сибири разработал интерактивный проект о героях ВОВ 0
08:28
Какими способами я могу купить новую квартиру: инфографика от Amic.ru 0
08:23
Украина ввела новые антироссийские санкции 0
08:17
Домашняя или магазинная курица: выбираем качественный продукт 4
08:06
Транспортную стратегию России обсудят на форуме в Новосибирске 2
07:50
Ежедневник: чем запомнилось в истории 3 мая 0
07:34
Где в Барнауле получить георгиевскую ленту ко Дню Победы 0
07:19
Движение по Чуйскому тракту в Горном Алтае ограничат 9 мая 0
07:03
Коттедж с помещением-холодильником продают в Барнауле за 17,45 млн рублей 5
06:48
Как советская газета из Маргарет Тэтчер "железную леди" сделала 4
06:32
Сколько в Алтайском крае "детей войны" и какие они имеют льготы 4
06:17
Мокрый снег и шквалистый ветер: Алтайский край 3 мая живет в режиме шторма 0
06:01
Смотрим и завидуем: как выглядят самые необычные офисы Барнаула 21
23:02
Легкие курильщика и здорового человека показали на видео медики 8
22:06
Дети сожгли квартиру в деревянном бараке в Камне-на-Оби 0
21:28
Кот напал на китайского дипломата в Москве на улице Дружбы 4
20:34
Царская семья обзавелась аккаунтом во "ВКонтакте" с благословения Церкви 0
19:32
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 3
19:04
Российские туристы защитили от хулиганов мемориал советским воинам в Вене 1
18:39
Около миллиарда человек на Земле не имеют доступа к электричеству 1
18:19
Годом изобретательства предлагают объявить 2020 год в России 0
17:27
Верховный суд России эвакуировали из-за ложного сообщения об угрозе взрыва 0
17:06
Жуков покидает пост главы Олимпийского комитета РФ из-за нагрузки в Госдуме 3
16:13
Видео пожара на Докучаевском рынке в Барнауле, где горели одежда и обувь 3
16:01
Сломанный автомобиль на разрушающемся мосту стал причиной пробки в Барнауле 3
15:39
Первый посетитель сочинского билетного центра ЧМ-2018 ушел без билета 1
15:02
Санитаров томского медцентра сделали уборщиками, чтобы не повышать зарплату 9
14:21
Украинские пограничники изъяли у россиянина старинный самовар 0
14:06
Пятерку лучших подержанных внедорожников выбрали в России 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.