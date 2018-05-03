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Группа из 18 членов палаты представителей конгресса Соединенных Штатов, которые представляют Республиканскую партию, официально обратилась в Нобелевский комитет с инициативой вручить американскому лидеру Дональду Трампу премию мира за его усилия по разрешению ядерной проблемы Северной Кореи, пишет РИА Новости.
"С момента вступления в должность президент Трамп неустанно работал, чтобы оказать максимальное давление на Северную Корею, чтобы она прекратила свою незаконную программу оружия [массового поражения] и чтобы принести мир в регион", — цитирует агентство письмо конгрессменов.
Они отмечают, что КНДР десятилетиями интегрировала требования международного сообщества по прекращению агрессивных действий, а политика Трампа "мир через силу" принесла мир на Корейский полуостров.
"Мы полагаем, что никто так не достоин признания [Нобелевского] комитета в 2019 году, как президент Трамп за его неустанную работу по достижению мира во всем мире", — подчеркивается в письме.
Агентство пишет, что, по действующим правилам Нобелевского комитета, официальные заявки на соискание премии мира подаются в том числе от членов национальных парламентов и правительств.
Напомним, ранее сенатор-республиканец из США Линдси Грэм заявил, что Трампа необходимо удостоить Нобелевской премии мира в случае урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Позже южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин поддержал данную идею.
27 апреля прошла встреча между президентом Республики Корея и главой КНДР. Встреча на высшем уровне прошла впервые за более чем десять лет. По ее итогам была подписана декларация "о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".
Комментарии
хотеть-не значит смочь )), усилия-это ещё не результат, чего бежать впереди паровоза
А почему бы и не дать?!
И не один, а сразу пять!
Хотя еще есть кандидаты.
Тереза, кстати. Ваша мать!
У меня такое чувство, что ученые скоро начнут от этой премии оказываться. Если раньше там политиков прицепляли в славе ученых, то теперь там просто сбоку где-то есть еще и ученые)
Тогда уж и Гитлеру надо дать, посмертно.