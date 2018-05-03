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Компании из Барнаула не доверили проектировать ледовую арену в Новосибирске

, ИА "Амител"
Самая дорогая заявка победила в тендере на проектирование нового ЛДС в Новосибирске

Проект новой ледовой арены в Новосибирске разработает московское ООО "ПИ "АРЕНА". Компания запросила за свои услуги 89 миллионов рублей, на 40 миллионов рублей больше самой "дешевой" заявки, составленной барнаульской компанией ООО "АльфА-ПроекТ".

Заявки подавали московские фирмы АО "ЦНИИПромзданий" и ООО "ПИ "АРЕНА", санкт-петербургское ООО "Инвестиционная строительная компания "НКС" и барнаульское ООО "АльфА-ПроекТ".

Барнаульцы заявили о готовности спроектировать арену за 49 миллионов рублей. Хотя "потолок", предложенный Минстроем Новосибирской области, составлял 96,1 миллиона. Однако заявка "АльфА-ПроекТа" была отклонена как не соответствующая требованиям конкурсной документации — на ней не было подписи участника конкурса.

В итоге комиссия выбирала из столичных проектировщиков. Победителем оказалось московское ООО "ПИ "АРЕНА" с самой дорогой заявкой — 89,1 млн рублей.

Проектный институт "Арена" на паритетных началах принадлежит предпринимателям Дмитрию Бушу и Ерлану Бекмухамедову. Создан в 2011 году. Компания являлась поставщиком в 30 государственных контрактах на сумму более 1,5 млрд рублей. В числе заказчиков значатся предприятие Росспорта "Спорт-инжиниринг", АО "Лужники". Среди масштабных проектов фирмы — проектирование таких стадионов, как "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге, а также футбольные арены к чемпионату мира в Самаре, Волгограде, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

ООО "АльфА-ПроекТ" известно тем, что проектировало футбольные поля в Славгороде, Яровом, а также реабилитационный центр "Журавлики" в Барнауле.

Как ранее сообщал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, новая ледовая арена и прилегающая к ней инфраструктура будут стоить в общей сложности 10 миллиардов рублей. Проект нового ледового дворца в Новосибирске должен быть готов к 20 октября этого года.

Стадион на 10 тысяч зрителей будет строиться к молодежному чемпионату мира – 2023, на проведение которого претендует Новосибирск. Арена будет построена к середине 2022 года. По словам Травникова, ледовый дворец будет построен, даже если город не будет выбран для проведения молодежного ЧМ.

Чтобы успеть к чемпионату, регион принял решение начать строительство арены за счет областного бюджета, но рассчитывает найти инвестора.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

3.05.2018 10:21
Митенька ржевский

Я понимаю, почему не дали заработать "нашим"... людям, которые не в состоянии придумать себе приличное название (чтО Это такоЕ: "АльфА-ПроекТ"??? Что за идиотизм с ПлЯсКоЙ букв?) нельзя допускать даже к проектированию уличных сортиров....

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3.05.2018 10:33
- гость -

Похоже кто-то захотел откатик получить, и не хилый. Поэтому и победил кто надо...

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3.05.2018 10:34
Грантштейн

1. Уровень компетенций просто несопоставим: москвичи участвовали в проектировании Лужников и Зенит-Арены, а барнаульцы проектировали сельскую площадку в Яровом и Журавлик в Барнео) Они всерьез рассчитывали сделать ПИРы для такого сложного инженерного объекта?)))
2. Демпинг - всегда плохо. Если лот стоит условную сотку, то падать вдвое при подаче заявки - это очевидное жлобство и желание за копейки сделать работу "на отвяжись". Местным компаниям не нравится, когда сюда заявляются новосибирцы и роняют на тендерах ценники, сразу планируя выполнять работу не своими силами, а силами нанятых здесь же субподрядчиков, положа себе в карман генподрядный процент, а по сути продавив непосредственных исполнителей на работу за копейки. Ну, и качество, соответственно, будет такое же копеечное.

А ЛДС давно пора новый строить, старенький стадион не отвечает современным требованиям.

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3.05.2018 10:35
Грантштейн

3.05.2018 10:33
- гость -
ВЫ, извините, абсолютный профан в вопросе.
Лучше слушайте, чем говорите.

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3.05.2018 10:46
Vanadiy2014

Какие чемпионаты, какие ледовые дворцы? Пир во время чумы.

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3.05.2018 10:53
Страител

Слюший, я за 40% сделаю смет, а Ашотик с Гамлетом построят.

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3.05.2018 11:11
dirserver

"Заявка "АльфА-ПроекТа" была отклонена как не соответствующая требованиям конкурсной документации — на ней не было подписи участника конкурса".

Это всё, что нужно знать об уровне проведения всех этих торгов.
Даже добавить нечего.

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