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Все находившиеся на борту военного самолета C-130 девять человек погибли в результате крушения в американском штате Джорджия. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на Fox News.
Самолет, который был приписан к Нацгвардии Пуэрто-Рико, летел из аэропорта Саванны в Аризону. Воздушное судно загорелось почти сразу после взлета и рухнуло на автомобильное шоссе. По данным полиции, никто из автомобилистов не пострадал.
Дороги и железнодорожные пути на месте крушения самолета закрыты.
Данных о том, почему произошла авиакатастрофа, пока нет. По словам представителя Нацгвардии Пуэрто-Рико, воздушному судну было свыше 60 лет, оно выполняло свой последний тренировочный полет.
Комментарии
Лишь бы Россию не обвинили...
Не может быть чтоб американские самолеты самые надежные и передовые в мире падали, наверное амик чтото напутал.