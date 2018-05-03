Фото: izvestiy-kamen.ru
Из-за неосторожного обращения с огнем и детской беспечности произошел пожар в городе Камень-на-Оби Алтайского края, пишут "Каменские известия".
Уточняется, что инцидент произошел днем в среду, 2 мая. Пожар разгорелся в бараке на улице Ленинградской, 134. Горела одна из десяти квартир в доме. В тушении пожара участвовали три пожарных расчета и десять огнеборцев.
Газета, ссылаясь на слова начальника 8-го ОФПС Александра Жаркова, пишет, что виновниками инцидента стали дети. Два брата возрастом около шести-семи лет забрались в заброшенную квартиру, где никто не жил, а окна были заколочены досками. При этом в помещении имелись книги, мебель, постельные принадлежности и прочие бытовые предметы.
Дети, играя со спичками, подожгли мебель и книги, а затем, испугавшись, покинули квартиру. Живущий в этом доме мужчина увидел дым и вызвал пожарных.
Издание отмечает, что огонь повредил потолочное перекрытие и вышел на чердак. Возникла угроза возгорания соседних квартир, но пожарные сумели локализовать огонь. Смежные квартиры сильно пострадали, так как их залили водой.
Личности детей уже установлены. Место ЧП посетила оперативно-следственная группа, полицейские в присутствии родителей провели беседу с юными хулиганами.
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