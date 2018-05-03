Фото: kremlin.ru
Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ, которая состоится 7 мая, может пройти без традиционного проезда его кортежа по Москве, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с организацией предстоящей инаугурации.
"Возможно, в этот раз откажутся от торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю", — отметил собеседник издания.
Напомним, что ранее Путин во время инаугураций всегда добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта федеральной службы охраны.
Также отметим, что для Владимира Путина это будет уже четвертая инаугурация. До этого он вступал в должность президента в 2000 году, затем в 2004-м, а после — в 2012-м.
Комментарии
5 мая в 12.00 собираемся в сквере им. Титова и поддержим президента!
Просто обещанный кортеж так и не построили, а лишь попилили лярды и показали фотки, сделанные на компьютере
Как достал
На метро поедет?
Да уж, мультиками сыт не будешь, до булочной не доедешь, да и зад от злобных амеров не прикроешь.