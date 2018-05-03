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Порядка 26,6 тыс. жителей Приморья остались без света в результате мощного циклона, бушующего в крае. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Минэнерго.
Агентство отмечает, что с вечера среды, 2 мая, по настоящее время из-за штормового ветра с дождем происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.
"Третьего мая по состоянию на 02.00 отключены: ВЛ 110 кВ – 7; ВЛ 35 кВ – 3; ВЛ 6-10 кВ – 24; ПС 110 кВ – 3; ТП 6-10 кВ – уточняется. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 26,6 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 31 МВт. Температура наружного воздуха 4 градуса", — цитирует агентство справку министерства.
В аварийно-восстановительных работах задействованы 56 человек и 16 единиц спасательной техники.
Ранее в регионе распространялось экстренное предупреждение на 2 и 3 мая из-за подхода мощного циклона, местами в Приморье прошел дождь со снегом. По данным ЕДДС Владивостока, дождь и сильный ветер сохранятся в городе до конца четверга. Ожидаются сильные осадки с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. На побережье скорость ветра достигнет 27-32 метров в секунду, у мысов — с порывами до 33-37 метров в секунду.
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