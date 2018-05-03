Фото: vk.com/barneos22
Серьезный пожар произошел накануне на территории парка "Юбилейный", сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"Сообщение о возгорании поступило в 11:40. В 13:19 пожар был ликвидирован. Общая площадь пожара составила около 700 квадратных метров, горела трава", — рассказал представитель экстренного ведомства.
В результате инцидента никто не пострадал. Также не нанесено ущерба никаким строениям. Вероятной причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем.
О случившемся также сообщили и пользователи соцсетей. "Вчера очень сильно горел в очередной раз парк "Юбилейный". Хорошо, что не было ветра, иначе случилась бы настоящая беда...В парке очень много сухостоя и валежника, а также всякого легковоспламеняющегося мусора. Парк окружен со всех сторон гаражами, которые стоят прямо вплотную к деревьям, очень близко к парку расположены и дома. К некоторым участкам парка пожарная машина подъехать не может. Если пожар начнется при сильном ветре, то может случиться настоящая трагедия", — говорится в заметке, опубликованной в сообществе Barnaul 22.
Напомним, что в настоящее время парк "Юбилейный" представляет собой удручающее зрелище. Эта территория заброшена уже более 25 лет.
Комментарии
Ленинский район? В нём у чинуш отношение к паркам особенное... вон, в Парке Целинников что-то уже втихушку понастроили... видать, в Юбилейном что-то тоже будет...очередное гетто...
Нет ХОЗЯИНА в городе! НЕТ!