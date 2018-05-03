Власти Барнаула ищут застройщика для квартала 2037 за старой "Лентой"

Администрация Барнаула готова выставить на аукцион крупный земельный участок, находящийся за старой "Лентой" на Павловском тракте. Речь идет о южной части квартала "2037". Территория целиком предназначена для жилищной застройки, размер участка — 5,65 га.
Как следует из постановления на сайте администрации города, в ближайшее время будет назначен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
В течение нескольких недель комитет по строительству, архитектуре и развитию подготовит проект договора о комплексном освоении территории, а комитет по земельным ресурсам и землеустройству определит начальную цену лота на аукционе.
Кадастровая стоимость участка, указанная на портале pkk5.rosreestr.ru, составляет 53,085 млн рублей. Уточненная площадь территории — 56 549 кв. м.
Отметим, что время, которое будет отведено будущему застройщику для полного освоения южной части квартала, может составлять от 3 до 5 лет. Очевидно, что если ценник на конкурсе не будет слишком отличаться от заявленной кадастровой стоимости, аренда земли за старой "Лентой" может обойтись как минимум в 200 млн рублей.
В числе основных игроков строительного рынка Барнаула, осваивающих соседние кварталы, — "Жилищная инициатива", "Адалин-Строй" и "Алгоритм".
Комментарии
Вот хоть бы один нормальный квартал в городе возвели. Что б этажность домов 4-6 этажей. Что б физическая невозможность парковки ближе 25 метров до фасадов домов. Что б никаких организаций на первых этажах. Никаких мусоропроводов и до мусорных баков метров 40-50 от фасада ближайшего дома. Физическая невозможность заехать на траву. Что б шаговая доступность до объектов социальной инфраструктуры, приписанной к этому микрорайону. Нет же, построят очередное высотное гетто типа ускова или невского.
забыли только дороги расширить, не по одной полосе а капитально!
туда проезд через Жасминную будет?
Чем не нравится на горе слева?
Вполне так нормальный проект, не люблю нижние этажи чем выше тем лучше, и что бы парковка была в двух шагах от подъезда - нафиг топать далеко? Из организаций что бы не только первы но и второй-третий пусть все будет забито.. под боком так сказать..
И да.. что бы везде.. везде кругом один газон..
Ага, земли и так для новостроек нет, будут там тебе малоэтажку строить.