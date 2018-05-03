Мусором Барнаула, а также Новоалтайска, Калманского, Павловского, Косихинского, Первомайского, Ребрихинского, Тальменского, Троицкого районов, ЗАТО Сибирский теперь будет централизованно заниматься барнаульское акционерное общество "ЭКО-Комплекс". Оператор барнаульского полигона стал победителем конкурса на определение регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Барнаульской зоны Алтайского края. Итоги были опубликованы в четверг, 3 мая.
На конкурс было подано три заявки: от новосибирской компании ООО "Магнит", барнаульского ООО "Экотрест" и барнаульского АО "ЭКО-Комплекс" (является оператором единственного барнаульского мусорного полигона). "Магнит" исключили из конкурса за несоответствие заявки требованиям документации. Кстати, всего-то из-за того, что на одном из документов не было подписи руководителя и печати организации.
Между тем компания "Магнит" предложила за контракт самую высокую цену - 4 млрд 354 млн рублей.
Компания "Экотрест" была готова стать регоператором за 3 млрд 355 млн рублей.
"ЭКО-Комплекс" предложил цену контракта в 3 млрд 743 млн рублей.
Любопытно, что руководителем "Экотреста" является Юрий Музюкин, в прошлом возглавлявший "ЭКО-Комплекс". Сегодня "ЭКО-Комплексом" руководит Виктор Карл.
Учитывалась не только цена, но и множество критериев. Почти во всем обе компании близки. Только лишь критерий обеспеченности (объекты по обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов) у "Экотреста" не соблюден, в отличие от "ЭКО-Комплекса".
Как сообщил порталу Amic.ru глава компании-победителя Виктор Карл, пока не решено, будет ли регоператор работать полностью самостоятельно или будет привлекать субподрядчиков. Но, скорее всего, второе. Это законом разрешено.
Напомним, Барнаульская зона включает сам Барнаул, а также Новоалтайск, ЗАТО Сибирский и семь районов (Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий).
Регоператору надо выстроить систему так: мусороперегрузочные станции должны быть в селах Калманка, Косиха, Ребриха, Тальменка, мусоросортировка – в Барнауле и Новоалтайске, Павловске и Троицком, а захоронение неутильной части – на полигонах в Барнауле (в том числе и новом), в Павловске, Троицком и на реконструируемом объекте в селе Зудилово.
Новый регоператор должен приступить к работе не позднее 1 января 2019 года, после того, как будет утвержден единый тариф на услугу по обращению с ТКО на территории зоны.
В ближайшие дни будет назван победитель конкурса по Заринской зоне. Через пару недель — по Рубцовской, Бийской, Алейской, Славгородской и Каменской зонам.
Комментарии
Но, скорее всего, второе. Это законом разрешено.
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Тупо создали посредника. Кормить нахлебников - любимое занятие русского народа.
Все еще не понятно кому то зачем бывшего ОБЭПНИКА под статьей ходившего туда поставили ? )))
Дык, эта - населения они не боятся, поэтому и губят природу, а заводы строить не собираются!