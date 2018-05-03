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Строительство новой автомобильной дороги Балтийская — Ускова началось в Барнауле. Данную информацию подтвердили в пресс-службе администрации краевой столицы. Amic.ru рассказывает, где в ближайшее время появится современное дорожное покрытие и сколько это будет стоить.

В одном из самых новых и быстроразвивающихся районов Барнаула в ближайшие три года появятся три новые дороги. Речь идет о микрорайоне "Балтийская крепость", где уже несколько лет возводятся новые дома, при этом доступная инфраструктура отсутствует. На это неоднократно обращали внимание краевых и городских властей местные жители. Два года назад застройщик перестал заниматься строительством объектов инфраструктуры на данном участке.

В прошлом году было решено, что в данном районе появится асфальтированная дорога на участках ул. Ускова от Взлетной до Балтийской, на Балтийской от Попова до Власихинской и ул. Взлетной от Ускова до Солнечной Поляны. Общая стоимость работ составит около 300 млн рублей. Подрядчиками выступают компании "Алт Авто" и ПСК "Индустрия". Сегодня дорожники достраивают участок улицы Балтийской, ведущей к проспекту Энергетиков.

В 2017 году на площадке побывали эксперты проекта Общероссийского народного фронта "Карта убитых дорог". Там образовалась яма размером с лапу Годзиллы, а ее глубина составила 31 сантиметр. Тогда местные жители также сетовали на высокую скорость потока автомобилей в ночное время суток и попросили экспертов установить на дороге "лежачий полицейский". Пока из-за отсутствия инфраструктуры автомобилисты вынуждены глохнуть в воде.

Учитывая высокую стоимость работ, их разделили на три года. В 2017 году прошел подготовительный этап. В этом году — основная часть, а завершат все в следующем сезоне. Так, будет построен с нуля участок по улице Балтийской протяженностью около 1,3 километра. Его стоимость составит 227 млн рублей. Еще около 43 млн планируют выделить на участок по улице Взлетной (около 1 километра) и 27 млн — по ул. Сергея Ускова (700 метров).



Все дороги будут соответствовать современным требованиям. Особое внимание уделят строительству ливневых канализаций: не секрет, что жители микрорайона жалуются, что после дождя вода плохо уходит с дорог и машинам трудно проехать.



Уже осенью 2018 года подрядчик построит основу для дороги, проведет ливневую канализацию. Для удобства местных жителей также обустроят тротуары, пешеходные переходы. Как утверждали представители городской администрации, в данном районе города будет просто идеальный асфальт.

За дорожными работами будет следить профильный комитет администрации Барнаула. Финансируется строительство за счет бюджета краевой столицы.