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Строительство новой автомобильной дороги Балтийская — Ускова началось в Барнауле. Данную информацию подтвердили в пресс-службе администрации краевой столицы. Amic.ru рассказывает, где в ближайшее время появится современное дорожное покрытие и сколько это будет стоить.
В одном из самых новых и быстроразвивающихся районов Барнаула в ближайшие три года появятся три новые дороги. Речь идет о микрорайоне "Балтийская крепость", где уже несколько лет возводятся новые дома, при этом доступная инфраструктура отсутствует. На это неоднократно обращали внимание краевых и городских властей местные жители. Два года назад застройщик перестал заниматься строительством объектов инфраструктуры на данном участке.
В прошлом году было решено, что в данном районе появится асфальтированная дорога на участках ул. Ускова от Взлетной до Балтийской, на Балтийской от Попова до Власихинской и ул. Взлетной от Ускова до Солнечной Поляны. Общая стоимость работ составит около 300 млн рублей. Подрядчиками выступают компании "Алт Авто" и ПСК "Индустрия". Сегодня дорожники достраивают участок улицы Балтийской, ведущей к проспекту Энергетиков.
В 2017 году на площадке побывали эксперты проекта Общероссийского народного фронта "Карта убитых дорог". Там образовалась яма размером с лапу Годзиллы, а ее глубина составила 31 сантиметр. Тогда местные жители также сетовали на высокую скорость потока автомобилей в ночное время суток и попросили экспертов установить на дороге "лежачий полицейский". Пока из-за отсутствия инфраструктуры автомобилисты вынуждены глохнуть в воде.
Учитывая высокую стоимость работ, их разделили на три года. В 2017 году прошел подготовительный этап. В этом году — основная часть, а завершат все в следующем сезоне. Так, будет построен с нуля участок по улице Балтийской протяженностью около 1,3 километра. Его стоимость составит 227 млн рублей. Еще около 43 млн планируют выделить на участок по улице Взлетной (около 1 километра) и 27 млн — по ул. Сергея Ускова (700 метров).
Все дороги будут соответствовать современным требованиям. Особое внимание уделят строительству ливневых канализаций: не секрет, что жители микрорайона жалуются, что после дождя вода плохо уходит с дорог и машинам трудно проехать.
Уже осенью 2018 года подрядчик построит основу для дороги, проведет ливневую канализацию. Для удобства местных жителей также обустроят тротуары, пешеходные переходы. Как утверждали представители городской администрации, в данном районе города будет просто идеальный асфальт.
За дорожными работами будет следить профильный комитет администрации Барнаула. Финансируется строительство за счет бюджета краевой столицы.
Комментарии
Интересно устроен человек. Сначала он покупает квартиру в районе без инфраструктуры значительно дешевле аналогичной с инфраструктурой, и сразу начинает возмущаться относительно отсутствия оной.
Южный Власихинский ЖИ построила 2 года назад из бетона; сомневаюсь что Гатилову (клиентам ЖИ) город деньги заплатит за дорогу.