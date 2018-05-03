Когда в Барнауле отключат отопление

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Вопрос о завершении отопительного сезона в Барнауле стал актуален с наступлением мая. Как сообщили порталу Amic.ru в городской администрации, в данный момент соответствующий нормативный документ еще не подписан в связи с прогнозируемым похолоданием.
Отметим, что в ближайшие дни в крае и региональной столице ожидается понижение температуры воздуха. Поэтому одномоментное и централизованное отключение отопления на объектах соцкультбыта города представляется нецелесообразным.
В то же время, как пояснили в горадминистрации, до управляющих компаний и юридических лиц доведено, что они могут по своему усмотрению завершать отопительный сезон.
В мэрии добавили, что заявки об отключении тепла уже поступают в местный филиал "Сибирской генерирующей компании".
Дата же централизованного завершения отопительного сезона в Барнауле станет известна в ближайшие дни с принятием соответствующего нормативного акта.
К слову, в 2017 году отопительный сезон в краевой столице был завершен 2 мая.
Комментарии
Отключили еще 28 апреля.
В центре жарят видимо Иванушек на фестиваль отбивают...
По своему усмотрению! вранье!
Протокол общего собрания собственников направляется в сгк. Только так, а иначе дядя прокурор скажет айяяй низяя.
У нас еще 23 апреля завершился отопительный сезон, в детсадах и школах дубачина. На работе тоже в куртках сидим
У нас горяченные стояки! Как в морозы! Батареи дома уже сами перекрыли, иначе как в сауне жарко. Зачем так сильно-то топить? Не зима уже. Или деньги отбить за отопление спешат?