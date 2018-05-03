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Российский бизнесмен и владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович предстал перед швейцарским судом в рамках дела 19-летней давности о задолженности перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press.
Сообщается, что изначально банк требовал взыскать с бизнесмена и его деловых партнеров 17,5 млн долларов, но сейчас сумма возросла до 46 млн долларов из-за процентов и издержек.
В 2005 году ЕБРР подал иск в швейцарский суд о взыскании вышеупомянутой суммы с компании Runicom SA. Тогда в сообщении ЕБРР отмечалось, что "московский суд в декабре 2002 года постановил, что базирующаяся в Швейцарии компания Runicom должна выплатить 17,5 млн долларов в пользу ЕБРР". Для того, чтобы получить обратно данные деньги, банк подал иск против экс-директоров компании Runicom, объявленной банкротом: Романа Абрамовича, Евгения Швидлера, а также компании "Сибнефть", которой Runicom помогала в проведении сделок по продаже нефти.
Долг компании был переуступлен банку третьей стороной после закрытия банка "СБС-Агро", которому ЕБРР предоставил в свое время заем в рамках своей программы содействия развитию малого бизнеса в РФ. Также отмечается, что Европейский банк реконструкции и развития пытается получить деньги с Runicom с 1999 года.
Комментарии
Власти РФ должны помочь Абрамовичу погасить этот долг в 46 миллионов долларов. Ведь он же оказал благотворительный помощь еврейским общинам РФ в размере 500 миллионов долларов!
Когда уже эту братву начнут судить в России?! Ведь вождь постоянно говорит о поуроганивших в 90-х!
Отдайте Роме пенсии какого нибудь региона, пусть рассчитается.