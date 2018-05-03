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Приморский краевой суд в четверг, 3 мая, приговорил к колонии подсудимых по эпизоду дела "приморских партизан" с убийством четверых человек в лесу. Об этом сообщает ТАСС.
Александр Ковтун и Владимир Илютиков получили по 25 лет строгого режима, Алексей Никитин — 23,5 года, Максим Кириллов — 21,5 года, а Вадим Ковтун - восемь лет.
Защита Ковтуна намерена обжаловать новый приговор. По словам адвоката Оксаны Усовой, защита недовольна приговором и будет регистрировать апелляционную жалобу.
Остальные защитники заявили, что примут решение после обсуждения с клиентами.
Ранее присяжные вынесли обвинительный приговор в отношении пяти подсудимых по эпизоду убийства четверых человек в лесу. Они сочли доказанным совершение инкриминируемых преступлений всеми подсудимыми.
Агентство напоминает, убийство жителей Кировского района произошло в сентябре 2009 года и стало одним из первых преступных эпизодов в деле "приморских партизан". Весной следующего года они совершили ряд краж и разбойных нападений в маленьких населенных пунктах, нападали на правоохранителей, убили двух полицейских и ранили еще нескольких. Преступники похищали машины, деньги и оружие.
В июле 2016 года Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор пяти подсудимым при повторном рассмотрении эпизода убийства четверых человек в лесу. Нынешний процесс начался 16 февраля прошлого года после того, как в конце декабря 2016 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение. В ходе пересмотра дела в начале текущего года Никитина, а позднее и Ковтуна вновь арестовали по ходатайству прокуратуры.
Комментарии
Партизаны нашлись, бандиты с большой дороги
Полицаи - представители власти, ловят и судят партизан. вывозят ресурсы за рубеж, всё как хотели окуупанты. Кто кого победил в этой стране?