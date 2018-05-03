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Барнаульцев поразила история живодера, убившего кота мешком с ацетоном

, ИА "Амител"
До этого животное серьезно пострадало от собак, но сумело выжить, однако люди вместо помощи решили умертвить кота

Фото: vk.com

В минувшие выходные в центре Барнаула жестоко расправились с бездомным котом. Вначале он пострадал от нападения собак, но сумел выжить. Затем жители по Молодежной, 14 почти целые сутки наблюдали за раненым животным из своих окон, но не попытались ничего сделать, чтобы его спасти.

Более того, кто-то решил по-своему решить эту проблему, отнеся животное в подвал и надев на него мешок с ацетоном. Вероятно, кота при этом еще и душили. Кроме того, часть ядовитой жидкости влили в пасть животному.

Сообщение об этой дикой истории появилось в соцсетях накануне, 2 мая. Так, подробностями поделились в группе "Частный приют "Бусинка" Светланы Абрамовой", а также "Зоохелп: помощь бездомным животным Барнаула".

На данный момент известно, что после того, как кот, на которого во дворе дома напали собаки, промучился почти сутки, кто-то вызвал ветеринара. Именно он якобы и должен был усыпить животное. Правда, зачем он при этом надел коту на голову полиэтиленовый пакет с ацетоном, а также выбросил животное в подвал дома, неясно.

В конце концов о том, что кот находится в подвале, одному из зоозащитников сообщили сами жители. Когда животное нашли, оно уже не дышало, поэтому его повезли, чтобы утилизировать труп. Однако вскоре кот стал подавать признаки жизни. Тогда его привезли в клинику, где стали проводить реанимационные действия. После этого через несколько часов кот вышел из комы. Тем не менее спустя время после жутких мучений животное все-таки скончалось.

В настоящее время зоозащитники намерены написать заявление в полицию на ветеринара, который, по сути, собственноручно убил животное. Установить этого человека пока, правда, не удалось. В данном случае уголовное дело может быть заведено по п. "в", ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными с применением садистских методов).

Кстати, судя по всему, когда-то погибший кот был домашним. Зоозащитники утверждают, что животное было кастрировано.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

3.05.2018 12:06
Filin

такой же жизни добрым людям, как и у котейки

0  0
3.05.2018 12:12
Надежда

Вот сволочи...бедное животное.

0  0
3.05.2018 12:16
Эрг Ноор

мда по полной коту досталось перед смертью.Даже когда уже умер после всех мучений добрые люди его искалеченного в хлам реанимировали.Чтоб еще маленько помучился,а потом уж умер.
К лику святых среди котов причислять следует.

0  0
3.05.2018 12:20
- гость -

ну нет слов нормальных... Причем те, которые наблюдали, ничем не лучше.

0  0
3.05.2018 12:56
- гость -

а в полицию нельзя было позвонить?

0  0
3.05.2018 13:07
- гость -

3.05.2018 12:56
- гость -
а в полицию нельзя было позвонить?


О чем? О том что кота покусали собаки?

0  0
3.05.2018 13:15
- гость -

Вы прямо смакуете подобные известия.
Ну и максимально строго наказать нужно тех, кто решил "воскресить" покалеченное животное, добавив ему страданий. Ещё вероятно на глазах у детей, как любят преподносить зоозависимые "ньюсмейкеры"

0  0
3.05.2018 13:24
- гость -

3.05.2018 12:06
Filin

+10000000000000000000000000!!!

0  0
3.05.2018 13:48
- гость -

ой ну что за твари...кто из родил и воспитывал

0  0
3.05.2018 13:54
Гость. Просто гость.

История не поразила, а в очередной раз показала, до какой степени скотства и жестокости могут опуститься люди. И если бы неотвратимость наказания была в действии, а не только в одной из статей УК РФ, то такие нелюди хотя бы из чувства страха не решались бы совершать такое.

0  0
3.05.2018 14:17
- гость -

А что делать напишите не дай бог увидев разодранное животное, куда звонить, есть вообще работающие у нас службы?

0  0
3.05.2018 14:19
- гость -

И чтобы не попасть к живодерам ветеренарам?

0  0
3.05.2018 14:20
Гость

Какое время такие и люди. Цинизм стал методом выживания в агрессивной среде. Циник - уже давно не оскорбоение. Все измеряется деньгами и жизнь несчастного кота уже не стоит и 1000 руб. Которые нужно было сразу потратить на ветеринара

0  0
3.05.2018 14:22
- гость -

3.05.2018 13:15
- гость -
Вы прямо смакуете подобные известия.
Ну и максимально строго наказать нужно тех, кто решил "воскресить" покалеченное животное, добавив ему страданий

вот как. Вам бы не оказаться на месте этого кота в окружении таких вот, не желающих добавлять страданий.

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