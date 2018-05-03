Барнаульцев поразила история живодера, убившего кота мешком с ацетоном

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В минувшие выходные в центре Барнаула жестоко расправились с бездомным котом. Вначале он пострадал от нападения собак, но сумел выжить. Затем жители по Молодежной, 14 почти целые сутки наблюдали за раненым животным из своих окон, но не попытались ничего сделать, чтобы его спасти.

Более того, кто-то решил по-своему решить эту проблему, отнеся животное в подвал и надев на него мешок с ацетоном. Вероятно, кота при этом еще и душили. Кроме того, часть ядовитой жидкости влили в пасть животному.

Сообщение об этой дикой истории появилось в соцсетях накануне, 2 мая. Так, подробностями поделились в группе "Частный приют "Бусинка" Светланы Абрамовой", а также "Зоохелп: помощь бездомным животным Барнаула".

На данный момент известно, что после того, как кот, на которого во дворе дома напали собаки, промучился почти сутки, кто-то вызвал ветеринара. Именно он якобы и должен был усыпить животное. Правда, зачем он при этом надел коту на голову полиэтиленовый пакет с ацетоном, а также выбросил животное в подвал дома, неясно.

В конце концов о том, что кот находится в подвале, одному из зоозащитников сообщили сами жители. Когда животное нашли, оно уже не дышало, поэтому его повезли, чтобы утилизировать труп. Однако вскоре кот стал подавать признаки жизни. Тогда его привезли в клинику, где стали проводить реанимационные действия. После этого через несколько часов кот вышел из комы. Тем не менее спустя время после жутких мучений животное все-таки скончалось.

В настоящее время зоозащитники намерены написать заявление в полицию на ветеринара, который, по сути, собственноручно убил животное. Установить этого человека пока, правда, не удалось. В данном случае уголовное дело может быть заведено по п. "в", ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными с применением садистских методов).

Кстати, судя по всему, когда-то погибший кот был домашним. Зоозащитники утверждают, что животное было кастрировано.