Фото: "ВКонтакте"
Мусор из реки Пивоварки смыло водой в Обь. Об этом сообщили в ходе прямой трансляции в сообществе Barnaul 22, которое 3 мая призывало горожан выйти на субботник и освободить Пивоварку от тысяч бутылок с мусором.
Однако сделать это не успели. В ночь на 3 мая после осадков уровень воды в Пивоварке вырос, и все бутылки унесло вместе с водой в Обь. Часть мусора, оставшегося на берегах реки, убрали барнаульские студенты.
Как пояснил на видео создатель паблика Алексей Куреленок, еще вчера там был остров из бутылок.
"Их никто не собирался убирать. Вечером и ночью шел ливень, вода поднялась, и все это благополучно утекло в Обь. Субботник, ребята, отменяется", — отметил он.
Ранее сообщалось об огромном количестве пластиковой тары в Пивоварке в Центральном районе Барнаула в районе улицы Кутузова. Информацию о мусорном острове в краевой столице разместили на своих страницах десятки российских СМИ, называя это "мусорным апокалипсисом", "экологической катастрофой" и "бутылочной рекой".
Комментарии
Пусть Дугин сам убирает)))А в помощники Эко-Комплекс возьмет)
Вот проблема и решилась!!!
Все-таки великие стратеги у нас в администрации.
Снег - растает.
Мусор - смоет.
Бюджет - освоен.
А экологов у нас в городе нет да? Может зря они свою зарплату получают?? Вопросы и в сторону администрации - какого этот бардак лежал не один день и никому не было дела до этого? Может вам ваша зарплата тоже жить мешает? В вашей власти было организовать пару человек и мешки для уборки этого свинства.
Печально, блин.
Экологи у нас для штрафов, а не для экологии.
Я же вчера говорил - пусть плывёт в Н-ск, там уберут.
Пока не будет больших штрафов, так и будем лицезреть это свинство. Патррули ППС за каждую бутылку и пакет должны штрафовать на 3000 рублей. И на зпл хватит и на благоустройство и чище будет.
Я же вчера говорил - пусть плывёт в Н-ск так вот кто дождь вызвал
"вот кто дождь вызвал"
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Могу вызвать скорую, рвоту могу вызвать... Дождь не вызывал, просто смотрел прогноз)))
Привет новосибу от засранцев