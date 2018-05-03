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Совет Общественной палаты Барнаула провел выездное заседание, проверив функционирование физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и состояние тренировочных подготовительных баз и залов для проведения в городе соревнований, сообщает пресс-служба мэрии.

По мнению председателя спорткомитета Барнаула Алексея Каретникова, курирующего движение ГТО, создать Центр было необходимостью, поскольку сдача нормативов в школьных спортивных залах не всегда удобна. К тому же мешает проведению уроков физкультуры. Так, из полутора тысяч человек, которые в 2017 году справились с задачей на базе нового Центра, серебряных значков оказалось вдвое больше, чем золотых. Меньше всего бронзовых.

Отметим, что сегодня в краевой столице существует около 90 магазинов, а также кинотеатров, где перед показом фильмов демонстрируется 20-секундный ролик, в котором титулованный дзюдоист Иван Нифонтов призывает барнаульцев сдать спортивный зачет.

По словам, Алексея Каретникова, в настоящее время в Барнауле только один специализированный зал для гимнастики, да и тот мелковат. Рассматривается возможность расширения фасада здания, соответственно, и зала. При этом заместитель председателя Совета Общественной палаты Барнаула Петр Фризен призвал мэрию активнее помогать развивать детский спорт и выделять на это больше средств.

"Мы от лица Общественной палаты обратимся к главе города Сергею Дугину с предложением увеличить финансирование детского спорта. Он уделяет спорту большое внимание. Сам занимается спортом и всегда даже в сложных условиях находит возможность предоставить спортивным организациям финансовую помощь. В этом его заслуга и большое понимание того, что вкладывать в детей – одна из важнейших задач. Тогда у ребятишек обязательно будут здоровые взгляды на жизнь. И конечно, необходимо отметить руководителей обеих организаций: центра ГТО и гимнастической школы. Там и там – уют, чистота, как в медучреждении. Радует, что сегодня в городе есть такие спортивные базы", — приводит его слова пресс-служба городской администрации.