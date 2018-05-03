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Советский эстрадный певец Вадим Мулерман умер в Нью-Йорке на 80-м году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на слова подруги музыканта Нины Бродской.
Мулерман являлся народным артистом РСФСР, заслуженным артистом Украины. Народную славу и популярность он снискал после исполнения таких хитов, как "Лада", "Трус не играет в хоккей", "Как хорошо быть генералом".
Последние годы Вадим Мулерман проживал в Соединенных Штатах.
Известно, что певца похоронят на его родине — в Харькове.
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Как хорошо быть генералом, если капрала переживу...