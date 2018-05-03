Заспамили тут совсем: 40-летию "электронного мусора" посвящается

3 мая считается днем рождения спама. Именно в этот день в 1978 году было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение.
Первое спам-сообщение 400 получателям разослала 3 мая 1978 года компания DEC – уже не существующая фирма по изготовлению электронной техники, которая таким образом решила продвинуть на рынок свои новые мини-компьютеры. Объявление было разослано по сети Arpanet, которая была предшественницей современного интернета.
Собственно говоря, сам термин "спам" появился в 1993 году благодаря системному администратору Usenet Джоэлю Феру.
Изначально наименование "СПАМ" (SPiced hAM) носила марка мясных консервов. В 1970 году на телеэкраны вышла комедия, в которой было изображено кафе, где все блюда были приготовлены из "СПАМ", который усиленно навязывался клиентам. Так эти консервы стали символом назойливой рекламы.
Читайте также: "Большая тройка" отключит SMS-спам в своих сетях
В настоящее время спам вырос в мощную теневую индустрию, ежедневно рассылающую более 100 млрд электронных посланий, многие из которых содержат компьютерные вирусы. По данным статистики, до 85% всех электронных сообщений, рассылаемых в интернете, – это спам. Он широко используется для осуществления разнообразных мошеннических операций, в том числе для похищения информации о банковских счетах.
Интересные факты о спаме
- Россия занимает четвертое место в мире по распространению спама;
- спам часто используется в недобросовестной конкуренции и "черном" пиаре;
- ежедневно в Twitter поступает 3 млрд спам-сообщений;
- 40% страниц в соцсетях созданы для распространения спама;
- каждое восьмое личное сообщение в соцсетях – спам.
Комментарии