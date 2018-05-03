В краевую столицу с сольным концертом приезжает нашумевшая команда "Пошлая Молли". Если вы вдруг не знакомы с их творчеством, то знайте, это украинская поп-панк-группа, основанная музыкантом из Харькова Кириллом Тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Бледный.
Коллектив появился не так давно — в феврале 2016 года, но тем не менее спустя год у него вышел дебютный студийный альбом, который быстро набрал популярность. А появившийся 9 июня 2017 года первый видеоклип группы на композицию "Любимая песня твоей сестры" набрал несколько миллионов просмотров на YouTube. Фронтмен команды не так давно побывал в гостях программы известного российского журналиста Юрия Дудя, а также ребята выступили на шоу "Вечерний Ургант".
В Барнауле "Пошлая Молли" выступит в клубе "Фараон" 13 мая (16+). Подробнее в группе мероприятия.
Комментарии
А что Великие Укры не едут в Европу выступать? Разве ради Барнаула они устраивали майданные скачки? И вообще непонятно, зачема они поехали в страну - агрессора???