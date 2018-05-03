Фото: ufaved.info
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 3 мая, посетит Кемерово и совершит заупокойную молитву обо всех погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", пишет ТАСС.
Уточняется, что в сороковой день после трагедии глава РПЦ посетит место пожара, а после этого совершит заупокойную молитву в кемеровском кафедральном соборе, где соберутся родные и друзья погибших.
"Молитва в сороковой день имеет особое значение, и поэтому именно в четверг, чтобы разделить скорбь людей, в Кемерово приезжает патриарх Кирилл", — цитирует агентство пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова.
Он добавил, что трагедия в Кемерово "не оставила равнодушным ни одного человека в России, мы все сопереживаем и молимся вместе с теми, кто потерял родных и близких в этом страшном пожаре".
По благословению патриарха Кирилла во всех храмах РПЦ 3 мая также пройдут заупокойные богослужения.
Напомним, пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта. В результате происшествия погибли 60 человек, включая 41 ребенка.
Комментарии
Зачем писать о приезде бизнесмена в город, кому это интересно.
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Если то, во что верят верующие люди допускает такие трагедии (ведь на всё его воля), то какой смысл молиться ему?