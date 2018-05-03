Фото: vk.com/barneos22
Барнаульских водителей предупреждают о "яме-убийце" автомобильных колес, расположенной на проспекте Строителей.
"Водители по-прежнему продолжают ломать колеса в яме на пр. Строителей, 135, на ж/д переезде. Будьте внимательны при проезде этого участка!" - отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
В сообществе также добавляют, что об опасной выбоине на этом участке автомобилисты предупреждали еще в начале апреля, но яма по сей день никуда не делась.
Комментарии
тысячи селовек едут там каждый день, засыпать некому, рядом строймаркет
А где наш лучший мэр планеты Земля, Дугин?
- А где командующий?
- Командует. (с)
В районе дома по ул.Исакова 200 и 202 делают свежий ремонт улицы Исакова..Полосу в сторону попова от малахова,новую постелили..а по середине дороги две ямы так и оставили..прикрыли свежим асфальтом их на 1/3 вдоль и все..это что за рукожопые ремонтники работают нынче и кто принимает их работу???
А что скажет начальничек ДЭУ обслуживающего этот участок?
А не засиделся ли этот начальничек?
А не заелся ли этот начальничек?
А не хочет ли этот начальничек ....
скорость снизил бы и проехал бы как все без нытья в соц сетях и целыми дисками,а то лети ,а потом яМа виновата