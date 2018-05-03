Фото: altay-energy.ru
Остаток текущей недели в Алтайском крае отметится весьма нестабильной погодой — в регионе ожидается и солнце, и дожди, и даже мокрый снег.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 4 мая наш регион будет находиться под влиянием очередного западного циклона, который отметится волной тепла.
Температуры в дневное время составят +12...+14 градусов. При этом усилится ветер, местами возможны дожди.
А вот уже 5 мая ожидается штормовая погода. Ночные температуры воздуха составят +4...+9 градусов. Днем будет +10...+15 градусов. При этом порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду, а местами ожидается усиление ветра до 22-27 метров в секунду.
В большинстве районов края в этот день ожидаются дожди, местами сильные.
В ночь на 6 мая в Алтайском крае прогнозируют существенное похолодание. Температура воздуха в ночные часы составит -2...+3 градуса, а местами будет и до -7 градусов. Вероятны осадки в виде мокрого снега, а в северных и предгорных районах не исключается установление кратковременного снежного покрова.
Днем 6 мая столбики термометров поднимутся не выше +8 градусов. 7 мая неустойчивая погода с дождями на территории Алтайского края сохранится.
Потепление в регионе ожидается 8 мая, когда воздух прогреется до +14 градусов.
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