Фото: efemex.com
Владелица четырёхкомнатной квартиры, которая находится в деревне Упнинкай в Литве, решила отдать ее даром. Об этом пишет портал News.ru, ссылаясь на Delfi.
Отмечается, что сейчас женщина живет в частном доме и не пользуется квартирой, постепенно приходящей в упадок. Площадь жилья составляет порядка 100 квадратных метров и находится в доме 1965 года постройки. Квартира стоит абсолютно пустой: в ней выбиты окна и нет дверей. Женщина понимает, что не сможет продать подобную недвижимость. При этом ей приходится отдавать немалые деньги за коммунальные платежи.
"Если кому-то надо, может забирать, зарегистрировать или что-то ещё. Дарю. Если бы квартира была хорошей, то было бы другое дело, а так — пусть забирает, кому нужно. Уже есть интересующиеся, один намерен приехать и осмотреть", — цитирует издание слова собственницы.
Подчеркивается, что Литва входит в топ-10 стран мира с самой доступной ипотекой, где средняя ставка составляет 2,03% годовых.
Издание отмечает, что ряд СМИ связали решение жительницы Литвы с тем, что, согласно данным экспертов аналитического агентства Eurostat, столица государства Вильнюс обладает одним из самых высоких показателей счастливых жителей в Европе.
Комментарии
"Литва входит в топ-10 стран мира с самой доступной ипотекой, где средняя ставка составляет 2,03% годовых."
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А у нас газопровод. Вот!
и как с ней связаться?