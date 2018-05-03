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Семеро пострадавших: подробности жесткой дорожной аварии в Барнауле

, ИА "Амител"
По факту ДТП, случившегося на улице Центральной, проводится проверка

Фото: vk.com/barneos22

Подробности серьезной дорожной аварии, случившейся в Барнауле в районе села Лебяжье утром в четверг, 3 мая, сообщили в городской ГИБДД.

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло около 08:00 на улице Центральной в районе дома №236. Согласно предварительным данным, водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21120 под управлением женщины 1984 года рождения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", — добавляют в ГИБДД.

В горбольницу №1 были госпитализированы водитель автомобиля Toyota Corolla, двое его пассажиров, а также женщина, управлявшая ВАЗом.

Еще одному пассажиру иномарки, а также двум детям — девочке четырех лет и мальчику шести лет, находившимся в отечественном автомобиле, была оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

3.05.2018 13:39
- гость -

слава богу детки сильно не пострадали

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