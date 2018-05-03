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Подробности серьезной дорожной аварии, случившейся в Барнауле в районе села Лебяжье утром в четверг, 3 мая, сообщили в городской ГИБДД.
По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло около 08:00 на улице Центральной в районе дома №236. Согласно предварительным данным, водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21120 под управлением женщины 1984 года рождения.
"В результате дорожно-транспортного происшествия семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", — добавляют в ГИБДД.
В горбольницу №1 были госпитализированы водитель автомобиля Toyota Corolla, двое его пассажиров, а также женщина, управлявшая ВАЗом.
Еще одному пассажиру иномарки, а также двум детям — девочке четырех лет и мальчику шести лет, находившимся в отечественном автомобиле, была оказана медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
слава богу детки сильно не пострадали