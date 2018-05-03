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Жительница Алтая отсудила у соседа почти 100 тысяч рублей за укус собаки

, ИА "Амител"
Суд встал на сторону женщины, которая пострадала от нападения стаффордширского терьера

Фото: dailymail.co.uk

Жительница Алтайского края, подвергшаяся нападению собаки соседа, через суд добилась взыскания почти 100 тысяч рублей.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в пользу истицы было взыскано более девяти тысяч рублей в качестве расходов на лечение, а также еще 90 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

"Как установлено, истицу покусала собака, принадлежащая соседу. Ей причинены телесные повреждения в виде укушенных ран, ссадин, кровоподтеков, нравственные страдания она испытывала также ввиду того, что произошло частичное обезображивание кожных покровов правой руки", — уточняют в надзорном ведомстве.

Суд первой инстанции принял решение в пользу женщины. Однако ответчик, чей стаффордширский терьер напал на истицу, пытался оспорить такой вердикт, заявляя, что причиной нападения было поведение женщины, которая якобы вышла из своего дома, зная, что собака находится без намордника. Кроме того, вела себя агрессивно, кричала, размахивала руками.

Впрочем, суд второй инстанции признал эти доводы необоснованными.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

3.05.2018 15:08
- гость -

Похоже, что действительно кричала и размахивала руками, а собака восприняла это, как угрозу хозяину. В такой ситуации хозяину надо держать свою собаку, конечно

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3.05.2018 15:28
Filin

хозяину надо намордник надевать собаке, коли воспитать ее не может. И таки да, есть ролик, когда человек с пистолетом проделывает все то же самое - она же такая красивая, я ее дома накажу...

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3.05.2018 15:37
Vanadiy2014

Да как смеют люди выходить из своих домов, зная, что собачники выгуливают собак без намордников? Вот погуляет с собачкой, загадит клумбы, вот тогда и выходите на свои работы и учёбы. Какие же они тупые с подобным аргументами. Пока с этих уродов берут жалкие 90 тысяч за увечья, они так и будут людей не ставить ни во что. Быдлособачник должен был без квартиры остаться, без машины, без дома и без дачи и остаток своей жизни работать на пострадавшего.

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3.05.2018 16:12
Грантштейн

Ответчик обошелся малой кровью - всего сто рублей. Надо было иск на полмиллиона. Сформировать судебную практику, так сказать. Чтобы остальные хозяева собак стали задумываться - а есть ли у них лишние полмиллиона, или лучше всё-же надеть ошейник на собаку.

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3.05.2018 17:23
- гость -

Завёл собаку - стал легко отличать дерьмо от человеков.

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