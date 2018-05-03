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Более 80% россиян считают себя счастливыми людьми, называя главными причинами для этого наличие семьи, детей, хорошее самочувствие и любимую работу. Об этом в четверг, 3 мая, пишет ТАСС, ссылаясь на итоги опроса ВЦИОМ.

В сообщении подчеркивается, что уровень счастья россиян достиг максимальной отметки за всю историю измерений. Согласно данным последнего опроса, в целом счастливыми людьми себя считают 83% жителей страны. "Традиционно более оптимистично оценивает свое состояние молодежь (87% среди 18-24-летних), респонденты с высоким достатком (96%), чем пожилые люди (79% среди 60-летних и старше) и малообеспеченные (58%)", — цитирует агентство материалы ВЦИОМ.

Отмечается, что самым главным фактором счастливой жизни остается семья: 30% россиян делает счастливыми именно наличие семьи, еще 13% радуются жизни, так как у них есть дети. Для 16% залог счастья — хорошее самочувствие (свое и близких), для 14% — хорошая работа. Самой главной причиной недовольства жизнью являются проблемы материального характера (7%).

Индекс счастья, который рассчитан по вопросу о личном благополучии, в марте текущего года равен 73 п. (год назад — 72 п.). Социальный индекс счастья, показывающий, преобладают ли в окружении счастливые люди, также сохраняет позиции (58 п.). Среди знакомых и близких 40% участников опроса преобладают счастливые люди, а больше недовольных жизнью наблюдают лишь 10% россиян. Еще 42% отмечают примерно равное количество тех и других в своем окружении.

По словам директора Центра социально-экономических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы Олега Чернозуба, среди россиян господствуют настроения социального оптимизма. "Материальные затруднения остаются раздражающим фактором, но он находится на далекой периферии общественного сознания. Основные драйверы ощущения счастья — семья и здоровье", — добавил он. Чернозуб считает, что это закономерно, поскольку, согласно другим опросам ВЦИОМ, россияне стали меньше курить, выпивать и смотреть телевизор, больше проводить время с детьми, в парках и на стадионах, читать и ходить в театр.

Отмечается, что опрос проводился с 13 по 14 марта текущего года. В телефонном опросе участвовали две тысячи граждан страны старше 18 лет. Погрешность не превышает 2,2%.