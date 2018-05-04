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Ветреная погода и дожди ожидаются на территории Алтайского края в пятницу, 4 мая.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, в утренние часы в крае местами возможен туман. Дневные температуры воздуха составят +12...+17 градусов.
Ветер будет юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.
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В Барнауле во второй половине дня дождь. Днем в краевой столице температура воздуха составит +12...+14 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
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