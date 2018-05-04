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Барнаульский "Союз" стал выпускать идеальные ЖБИ по немецкой технологии

, ИА "Амител"
Благодаря модернизации производства такая профессия, как отделочник, на новых домах ИСК "Союз" вскоре станет просто ненужной

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Барнаульская строительная компания "Союз" приступила к изготовлению железобетонных плит нового поколения по немецким технологиям. Главный плюс новых изделий — они не требуют никакой дополнительной обработки и фактически готовы для того, чтобы на них клеить обои.

Презентация новой линии прошла в конце апреля. Она запущена на комбинате железобетонных изделий № 2. Первое, что обращает на себя внимание, — небольшое число рабочих, задействованных на производстве. Второе — тот факт, что весь процесс по выпуску плит полностью автоматизирован.

Заявленная производительность линии — примерно 1000 кв. м в сутки. К слову, первые подобные плиты уже используются для возведения домов в Барнауле. При этом "Союз" не ставит своей целью сразу же выйти на максимальную мощность: загрузка комбината будет идти постепенно, рассказал собравшимся гендиректор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин.

Кстати, на мероприятии среди прочих присутствовали вице-премьер правительства Алтайского края Виктор Мещеряков, глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков, митрополит Алтайский Сергий и ряд других известных персон.

Еще несколько лет назад, по словам Владимира Отмашкина, компания "Союз" решила модернизировать собственную линию по выпуску ЖБИ. В итоге выбор пал на немецкую компанию Weckenmann, которая хорошо зарекомендовала себя ранее на российском рынке. С поставщиком определились в начале прошлого года, в марте 2017-го был подписан контракт на поставку и монтаж оборудования. Кроме того, отдельно оговаривалась возможность обучения работников ИСК "Союз" на новом производстве.

Обращает на себя внимание, что в основном на КЖБИ-2 работают молодые сотрудники. По словам Владимира Отмашкина, это не случайно, поскольку молодежь легче адаптируется к новациям, а здесь речь шла о довольно сложном оборудовании.

Принципиальное отличие плит, выпущенных по немецкой технологии, в том, что они настолько идеально гладкие, что не требуется прибегать к услугам мастеров-отделочников. По сути, на такую поверхность обои можно клеить сразу, рассказал Владимир Отмашкин. В справедливости его слов легко могли убедиться все желающие. Для этого было достаточно провести рукой по ЖБИ.

Полный срок окупаемости линии должен составить два года. Самый главный плюс такого высокотехнологичного производства для застройщика в том, что это позволит уменьшить стоимость выпускаемых изделий при одновременном увеличении качества продукции. В перспективе это могло бы привести к удешевлению и самого процесса строительства. Впрочем, как справедливо заметил Владимир Отмашкин, если "Союз" начнет продавать квартиры по их себестоимости, то часть конкурентов рискуют перевести барнаульцев в разряд обманутых дольщиков.

Кстати, Отмашкин не стал исключать того, что какая-то из барнаульских строительных компаний изъявит желание покупать новые ЖБИ у "Союза". Переговоры в этом случае возможны, уточнил спикер.

Общий объем вложений ИСК "Союз" в модернизацию производства составил несколько сотен млн рублей.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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