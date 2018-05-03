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Китай тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех своих форпостах, находящихся на спорных островах в Южно-Китайском море. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал CNBC и его источники, знакомые с данными американской разведки.
Согласно оценкам, за последний месяц системы были развернуты на рифах Мисчиф (Мэйцзи), Саби-Риф и Файери-Кросс архипелага Спратли (Наньша). Данные системы позволяют атаковать суда в радиусе 295 морских миль (порядка 546 километров), а также поражать воздушные цели на расстоянии 160 морских миль (около 296 километров).
По словам неназванного представителя Пентагона, дальнейшая милитаризация аванпостов лишь "увеличит напряженность и послужит росту недоверия между сторонами", претендующими на территорию.
Ранее СМИ написали, что КНР разместила на двух из своих форпостов на спорных островах специальное оборудование для создания помех для систем связи и радиолокационных установок.
У Китая и нескольких стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Америка заявляет, что Китай строит искусственные острова, делает их военными объектами и тем самым расширяет свои территориальные воды. В Пекине подобные обвинения отвергают.
В июле 2016 года постоянная палата третейского суда в Гааге по иску Филиппин постановила, что у КНР нет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Пекин решение арбитража не признал.
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